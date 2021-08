Rebecca en Guyllaume huwen als eerste koppel met zicht op zee in Oostende. Zelfs de regen kon de romantische sfeer niet verpesten

“We hebben de plechtigheid ingekort door de regen, maar ik wens jullie alvast alle succes in jullie verdere leven”, zei schepen Hina Bhatti. Het koppel genoot, ondanks de regen, ondanks de paraplu’s. “Het is een heel speciale plaats om te mogen trouwen. We zijn blij dat we dit kunnen meemaken. Het is ook tof dat wij de eerste zijn die hier trouwen. We hebben dan ook niet getwijfeld toen de stad ons aanbood om de plechtigheid hier te laten doorgaan.” Rebecca is afkomstig uit Halle en Guyllaume uit Gent. Ze vonden de liefde en elkaar in Brugge en besloten twee jaar geleden om in Oostende te komen wonen. “We zijn hier komen wonen omdat er altijd wel een vakantiesfeer is.” Dat ze nu kunnen trouwen op het strand is dan ook een droom. Zelfs in de regen. “In België weet je dat dit kan gebeuren, maar dat is ook niet zo erg." Het koppel heeft nog een gezellige middag met familie en vrienden gepland en volgende week staat een groot trouwfeest gepland. “De coronaregels zijn dan ook wat soepeler, dus dat komt goed uit”, glundert Rebecca.