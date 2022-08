Radiozender Be One gaat op 17 en 18 december naar Londen

Be One vertrekt uit Oostende op zaterdagmorgen 17 december met een luxe-autocar (voormalig Hotel Melinda) en uit Brugge (Loppem rondpunt) en reist door naar Calais. Er is een ontbijt voorzien door Bakkerij Riviera. Daar gaat de luxe-autocar via de Eurotunnel naar Londen. Op zaterdag is er tijd om aan kerstshopping te doen. ‘s Avonds kan je naar de nu al legendarische show van ABBA. Overnachten kan in The Stratford (4 sterren) met op zondag een uitgebreid ontbijt. Wie wil shoppen kan dit nog de hele dag. In de namiddag vertrekt de luxe-autocar terug naar huis. Een niet te missen reis voor de echte ABBA-fan. Je kan ook mee zonder het concert. Deze reis wordt georganiseerd in samenwerking met Azuriet Reizen in Oostende.