Q-Beach House is officieel geopend: “We zijn klaar voor een intense maar toffe zomer”

Niemand minder dan CAMILLE mocht als eerste het podium van het Q-beach House betreden. Ze zong haar nieuwste single ‘Geen Tranen Meer Over’, maar ook haar grote hits ‘Vuurwerk’ en Diamant’ mochten niet ontbreken. Veel kindjes genoten van het concert. Ook Milo Meskens en Willy William traden op. Het was een groot feest en nog maar het begin van een heuse zomer voor het Q-Beach House.

Volledig scherm Willy William en Q-dj's Jolien Roets en Matthias Vandenbulcke. © Emelyne Six

Ook burgemeester Bart Tommelein was van de partij en gaf een mooie speech op de radio. Hij is heel blij dat het Q-Beach House terug op het strand van Oostende staat. “Ik ben bijzonder verheugd dat het Q-Beach House weer op ons strand staat. Het is hier absoluut fantastisch. Ik heb de opbouw gevolgd en het eindresultaat is verbluffend. De opening is dan ook altijd één van de mooiste dagen van het jaar en vandaag is het extra speciaal. Na twee jaar sukkelen met corona mag alles eindelijk weer. Ik ben er zeker van dat ze hier veel fijne momenten zullen beleven!”

Volledig scherm Burgemeester Bart Tommelein en Q-dj's Jolien Roets en Matthias Vandenbulcke genoten al van een heerlijke Q-cocktail. © Benny Proot

Sunset concerten

Deze zomer mogen ze weer voor de 200% gaan met het Q-Beach house. Dat betekent dat de Sunset concerten terug zijn. Er staan er vier gepland deze zomer met de eerste die al volgende week op 7 juli gebeurt. Dan komt Metejoor optreden met special guest Snelle. De andere artiesten die langskomen worden later bekendgemaakt. Ook kleinere concerten staan gepland met onder andere Berre die langskomt op dinsdag en Maksim op vrijdag. Elke vrijdagavond is er een Q-beach party met een DJ die komt spelen. Q-dj’s Jana De Wilde en Emma Salden stomen je dan klaar voor het weekend. De eerste DJ die op vrijdag 8 juli komt is DJ Licious. Andere namen volgen nog.

Dit jaar kan je ook opnieuw komen ontbijten aan het Q-Beach House. Elke vrijdag-, zaterdag- en zondagochtend kan je op het terras ontbijten vanaf 8 tot 10 uur. Reserveren kan binnenkort via hun website.

Volledig scherm Heel de zomer ben je nog welkom in het Q-Beach House. © Benny Proot

Vakantiegevoel

Q-dj’s Jolien Roets en Matthias Vandenbulcke mochten vandaag de aftrap nemen en de officiële opening van het Q-Beach House presenteren. Ze moesten nog wat bekomen van de Foute Party gisteren, maar waren heel blij om opnieuw in de studio in Oostende te mogen staan. “Gisteren stonden we nog met meer dan 15.500 feestvierders te dansen en te sjansen op de Foute Party in een uitverkocht Sportpaleis. Vandaag zitten we met onze tenen in het zand om het Q-Beach House te openen en de zomer feestelijk af te trappen. De sfeer zat er dankzij CAMILLE, Willy William en Milo Meskens al goed in, dus dat belooft voor de rest van de zomer”, zegt Matthias. “Ik krijg altijd een vakantiegevoel wanneer ik hier kom. Het is eens iets anders dan de studio in Vilvoorde en het geeft ons een extra boost. Het is wel intens, maar ook heel tof werken. Ik kijk er enorm naar uit om hier heel de zomer te staan.”

Jolien kijkt vooral uit om alle luisteraars te zien. “Het Q-Beach House is het moment dat we onze luisteraars eens zien. We kunnen met hun praten, samen op de foto gaan. De connectie is nooit beter dan hier. Het mooie weer en het prachtige zicht op zee maakt het allemaal compleet.”

Volledig scherm Jolien Roets en Matthias Vandenbulcke mochten vandaag al op de foto met heel wat luisteraars. © Benny Proot

Heel de zomer lang - van 2 juli tot en met 4 september - is iedereen tussen 10 en 22 uur welkom om de Q-dj’s live aan het werk te zien, te genieten van Q-cocktails en tapas, mee te zingen tijdens live optredens en Sunset Concerten en om de zalige sfeer in het Q-Beach House op te snuiven. Alles is ook live te volgen via qmusic.be of via de Q-app.

Volledig scherm Het Q-Beach House is officieel geopend. © Benny Proot

Volledig scherm Burgemeester Bart Tommelein kwam langs voor de opening van het Q-Beach House. © Benny Proot

Volledig scherm Camille op het podium van het Q-Beach House. © Emelyne Six

Volledig scherm Camille op het podium van het Q-Beach House. © Emelyne Six

Volledig scherm Milo Meskens op het podium van het Q-Beach House. © Emelyne Six

Volledig scherm Milo Meskens op het podium van het Q-Beach House. © Emelyne Six

Volledig scherm Willy William op het podium van het Q-Beach House. © Emelyne Six

Volledig scherm Willy William zorgde voor een feestje in het Q-Beach House. © Emelyne Six

