Proper Strand Lopers leveren data over zwerfvuil op het strand aan minister van de Noordzee: “Zo kunnen we gerichtere maatregelen nemen”

Marien zwerfvuil is een wereldwijd probleem dat blijft toenemen in alle zeeën en oceanen. Gevreesd wordt dat de oceanen tegen 2050 meer plastic dan vis kunnen bevatten. Ook aan de Belgische kust blijft achtergelaten afval, dat in de zee terecht kan komen, een groot probleem. Om de plasticvervuiling op onze Belgische stranden nog beter in kaart te brengen, heeft minister van de Noordzee Vincent Van Quickenborne een overeenkomst afgesloten met de vzw Proper Strand Lopers. Doel is om gegevens en informatie te verzamelen over zwerfvuil op het strand met de hulp van geëngageerde burgers. Op die manier kunnen zij een nog belangrijkere rol spelen bij het aanpakken van zwerfvuil.

Concreet zal er in de tien kustgemeentes vier keer per jaar hetzelfde traject van 100 meter geruimd worden. Daarbij zal nauwkeurig geregistreerd worden welk type afval precies werd gevonden. Deze gegevens zullen dienen als een indicator voor de netheid van onze stranden én ze maken ook gerichtere maatregelen mogelijk. De werking van de Proper Strand Lopers wordt in ruil ondersteund met een jaarlijkse toelage van 7.000 euro.

De overeenkomst kadert binnen het federaal actieplan marien zwerfvuil. “Op de Belgische stranden zijn er gemiddeld 137 stukken vuilnis per 100 meter vloedlijn te vinden. Dat is vijf keer hoger dan de Europese norm. Het probleem aanpakken is allerminst evident. Het belangrijkste is in de eerste plaats voorkomen dat plastic in het water belandt. Naast actieplannen moeten we ook de krachten bundelen en samen tijd besteden aan concrete opruimacties. Zo zetten de meer dan 400 actieve vrijwilligers van de vzw Proper Strand Lopers zich in voor een propere kust. Ze hebben al duizenden opruimacties gedaan en al meer dan 160.000 liter afval verzameld”, zegt Van Quickenborne.

Voor Tim Corbisier, die sinds oktober halftijds aan de slag is voor Proper Strand Lopers en al sinds de start het project mee trekt, is dit een mooie erkenning voor het werk dat ze al geleverd hebben. “We zijn al jaren bezig met het verzamelen van gegevens, maar nu kunnen we dit verfijnen. Waar we vroeger enkel het volume en bepaalde fracties noteerden, zullen we nu 40 concrete steekproeven doen waardoor we een betere kijk zullen hebben", zegt hij.

De financiële ondersteuning is welgekomen voor de organisatie. “Dit is een project dat we er bovenop nemen. Het voordeel is wel dat we nu serieus genomen worden en we hopen dat er dan ook extra steun kan komen via andere overheden. We krijgen nu 12.500 euro via Westtoer en hebben zelf opbrengsten verzameld via teambuilding, consulting en sponsoring. Daardoor zijn er genoeg middelen om één jaar lang halftijds zelf aan de slag te gaan voor Proper Strand Lopers. Met louter vrijwilligers is het moeilijk om de werking uit te bouwen. We kunnen dus zeker nog extra ondersteuning gebruiken om ons werk verder te zetten.”

Naast de samenwerkingsovereenkomst werd ook beslist om het kunstwerk Wasted Poseidon, dat afgelopen zomer op het Klein Strand in Oostende stond opgesteld, te laten overwinteren in de inkomhal van het gebouw van de FOD Volksgezondheid aan de Galileelaan in Brussel. Het kunstwerk is gemaakt van afval dat gevonden werd op het strand. Het vertegenwoordigt een wanhopige zeegod die de mensheid komt vragen waarom zijn leefwereld er zo slecht aan toe is. Met het beeld wou de organisatie strandgangers sensibiliseren om afval op te ruimen of op z’n minst geen zwerfvuil achter te laten aan zee. Ook op zijn overwinterplek in Brussel zal Poseidon herinneren aan het feit dat iedereen mee kan helpen met de bescherming van de zee.

