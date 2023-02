Proper Strand Lopers leggen goed rapport voor: “Eindelijk ruimen onze vrijwilligers minder afval op het strand behalve op een warme zomerdag”

Eernegem Mama van overleden baby Omélie op zoek naar verloren ketting met as van zoontje: “Grote emotionele waarde voor mij”

Eind augustus vorig jaar verloor Alexandra Bouckhuyt (24) uit Eernegem haar zoontje Omélie. Het jongetje stierf tijdens zijn middagdutje bij de onthaalmoeder, amper acht maanden oud. Het onderzoek naar het overlijden loopt nog steeds. Alexandra liet een kettinkje maken met de as van haar zoontje in verwerkt, maar verloor die woensdag. Ze is nu op zoek naar de vinder.

