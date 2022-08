Proces ingeleid tegen gangster die liefdesrivaal neerschoot en ex-vriendin klappen gaf

De feiten dateren van de nacht van 16 op 17 mei 2021 en vonden plaats in een appartement in de Prinses Elisabethlaan in Bredene. De ex-vriendin van Annot woonde daar toen sinds kort met haar nieuwe partner. De Oostendse gangster drong het appartement binnen - bij zich had hij een shotgun en hamers - omdat hij naar eigen zeggen nog met enkele onbeantwoorde vragen zat. In de woonkamer trof hij er eerst de nieuwe vriend van zijn ex-vriendin aan. Het kwam tot een stevig gevecht en daarbij werd de man zelfs in zijn schouder geschoten. Hij verkeerde nooit in levensgevaar.

Tentje in duinen

Ook zijn ex-vriendin werd toegetakeld met een rubberen hamer. Zij raakte gewond in het gezicht, maar die verwondingen bleken nadien mee te vallen. Annot zelf vluchtte na de feiten met de fiets weg. De politie ging massaal naar de man op zoek, maar die verstopte zich onder een ponton in het water van de Spuikom - een grote waterplas - vlakbij. Hij sliep daar die nacht uiteindelijk ook in een sloep. Annot slaagde er daarna nog vier dagen en nachten in om uit de handen van de politie te blijven. Daarvoor sliep hij in een tentje in de duinen. Maar vijf dagen later werd hij in de buurt van de woning van een vriendin in Gistel gesignaleerd. En daar kon hij niet veel later ook ingerekend worden.