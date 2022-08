Procedure drenkeling kortstondig opgestart in Oostende

Oostende Bestuurder vlucht weg van politiecon­tro­le, probeert in te rijden op agent en crasht

Tijdens een politiecontrole in Oostende heeft een automobilist afgelopen nacht geprobeerd om in te rijden op een agent. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. De verdachte crashte uiteindelijk in Middelkerke, maar wist te ontkomen.

13:08