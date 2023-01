Prinses Delphine geeft workshop aan tieners in mu-zee-um en steunt zo campagne Warme William

Kunstenares Delphine Van Saksen-Coburg was woensdag voor de vierde keer te gast in mu-zee-um. Ze gaf in het verleden al LABO’s voor jongeren, volwassenen en mensen met een beperking en nu werkte ze met tieners in kader van de nationale campagne Warme William. De boodschap is dat het ok is om je niet ok te voelen.