Prijs steeg opnieuw met 10 procent, maar kustappartementen waren nooit zo populair: “Als ze zeggen dat ze gewoon eens komen kijken, dan weten we dat ze wellicht meteen willen kopen”

Oostende Landbou­wers krijgen contro­leurs over de vloer nadat mestsappen in beek vloeien: pv opgesteld

Twee landbouwbedrijven in de Grintweg in Zandvoorde (Oostende) hebben vrijdag onverwacht bezoek gekregen in verband met inbreuken op de milieuwetgeving. Aanleiding was een probleem met mestopslag want mestsappen vloeiden samen met het regenwater in een naburige beek.

12 januari