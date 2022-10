Prestigieuze Nederlandse LES-trofee voor Oostends onderwijsproject van LIGO

LES is de Nederlandse autoriteit op vlak van Nederlands Tweede taal. Het vaktijdschrift bestrijkt Nederland en Vlaanderen. Iedere vijf jaar organiseert men een groots LES-congres waarop de prestigieuze LES-trofee wordt uitgereikt. De BENO-aanpak van LIGO, het Centrum voor Basiseducatie Oostende-Westhoek werd de uiteindelijke winnaar. Het BENO-project is aan zijn vijfde schooljaar bezig. Het traject duurt 1 jaar en is bedoeld voor jongeren die in het middelbaar onderwijs voor anderstalige nieuwkomers (OKAN) volgden, maar nog niet taalvaardig genoeg zijn voor de stap naar verdere opleiding of werk. “We zagen dat een beperkte maar kwetsbare groep jongeren moeilijkheden ondervond om gepaste vervolgtrajecten te vinden na OKAN. We zagen deze jongeren vaak uit de boot vallen of van de radar verdwijnen”, licht Annemie De Leyn van LIGO toe. BENO biedt de jongeren een voltijds pakket aan in een veilige schoolcontext. Het traject is erkend als officiële opleiding van de VDAB. Het bestaat uit een oriëntatiejaar waarin jongeren sterker gemaakt worden in Nederlands, wiskunde, ICT en communicatie, in combinatie met een kennismaking met verschillende CVO-beroepsopleidingen zoals fietshersteller, huishoudhulp en horeca. Oostende investeert jaarlijks 13.000 euro in deze werking.