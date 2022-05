Poule & Poulette opent de deuren in Oostende

Het concept van Poule & Poulette is ondertussen bekend. “We willen een kippenrestaurant zijn dat verse en ambachtelijke gerechten met kip serveert in een hippe sfeer. Eerlijke producten zonder bewaarmiddelen”, zo vertelt Frederik Goossens, die samen met Inne Vangeel en Filip Van Hoeck het concept oprichtte. Poule & Poulette startte in 2012 in Brasschaat met een winkel en is zich stilaan als kippenrestaurant over heel Vlaanderen aan het verspreiden. Het is inmiddels de achtste locatie waar het conceptrestaurant neerstrijkt. Er zijn al vestigingen in Brussel, Antwerpen, Mechelen, Leuven en Gent. In het Oostendse kippenrestaurant is in totaal plaats voor 120 liefhebbers van de kippengerechten. Op het zonnige terras kunnen 40 gasten terecht. Net als de andere vestigingen is ook de nieuwe Oostendse Poule & Poulette 7 dagen op 7 open, doorlopend van 12 tot 21 uur.