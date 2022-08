Poseidon confronteert badgasten met het vele afval dat vrijwilligers dagelijks vinden op het strand: “Je kan het verdriet aflezen in zijn ogen”

OostendeAan de hand van de universele taal van kunst wil de vzw Proper Strand Lopers toeristen wijzen op het vele afval dat in zee terecht komt. Voorzitter Tim Corbisier maakte met het afval dat van het strand wordt geraapt door de vele vrijwilligers een indrukwekkende figuur van Poseidon. De god van de zee is gekweld en moegetergd. “Onze vrijwilligers halen gemiddeld drie tot vier zakken afval van het strand per dag.”

De figuur van Poseidon die voortaan aan het Klein Strand postvat komt net uit het water om ons te confronteren met de realiteit en onze levenswijze. “Tot een eeuw geleden was er bijna geen vervuiling in de zee en dat is nu drastisch veranderd. Nu halen onze vrijwilligers gemiddeld drie tot vier zakken afval van het strand per dag. 90 procent van dat afval zijn plastics. Een fantastisch product maar het duurt jaren om af te breken in de natuur. We zitten hier op een plaats waar heel veel culturen samenkomen en we merken dat er een communicatieprobleem is. We merken dat mensen zich niet bewust zijn van de netheid en de veiligheid op onze stranden. We hopen dat Poseidon de onbewuste medemens kan sensibiliseren via de universele taal van de kunst”, licht Tim toe.

Wanhoop

Poseidon vertegenwoordigt de wanhoop van de mensheid. Hij krijgt eind deze maand nog gezelschap van zijn vrouw, die de hoop zal vertegenwoordigen. “Ze vertrekt in Nieuwpoort en zal per dag een gemeente opschuiven. Een doctoraatsstudent van de KU Leuven zal haar meenemen, hij houdt zich bezig met de pedagogiek van onze vereniging en gaat in gesprek met mensen over afval in zee.”

Mosselstokken

Tim heeft het kunstwerk zelf gemaakt met materiaal dat gevonden werd op het strand. “Het hoofd is gemaakt van MDF-platen die met een laser uitgesneden zijn door Chris Everaert. Hij heeft zijn eigen hoofd laten scannen en als model gebruikt. Het skelet is gemaakt van hout. Er werden ook mosselstokken gebruikt die afkomstig zijn van de aquacultuur. We hebben cijfers hoeveel er van die stokken aanspoelen. De drietand is gemaakt met mosselstokken die uit Spanje komen. Zijn riem is gemaakt van dobbers die ze verwerken in visnetten om ze te laten drijven. Daar vinden we er ook veel van. We hebben geprobeerd om alle sectoren die verantwoordelijk zijn voor het afval in het beeld te verwerven van toerisme tot industrie.”

De Proper Strand Lopers hebben het al behoorlijk druk gehad deze zomer. “Het was toch wel een van onze drukste zomers ooit. Dat hangt natuurlijk samen met het mooie weer. Het is al de ganse zomervakantie prachtig weer en dan zijn er ook meer bezoekers op het strand die afval kunnen achterlaten.” Ook komende week worden opnieuw heel wat badgasten verwachten door de hittegolf. “Het zal ongetwijfeld weer druk worden. We zullen al proberen om van ‘ s middags al afval te ruimen aan de vloedlijn en mensen te sensibiliseren over het opkomende water. De maatregelen die we nemen of doorgeven aan het stadsbestuur zijn een maat voor niets als er te veel volk naar de kust komt. Het is dus afwachten wat komende week zal brengen.”

