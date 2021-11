PORTRET. Marcel (78) van bijzonder dj-duo Marcel en Vicky overleden: zelfs op Pukkelpop genoot de massa van hun ambiance

OostendeMarcel Blomme, wereldberoemd in Vlaanderen als de helft van de act DJ Marcel en Vicky, is zondag op 78-jarige leeftijd overleden. De Oostendenaar stond samen met zijn vriendin op de podia van Pukkelpop en Lowlands en ze waren vaste gasten op Kamping Kitsch. Een portret van een bijzondere ambiancemaker. “Hij was nog een discjockey pur sang.”

Marcel was net als Vicky afkomstig van Zerkegem, maar hij verhuisde in 1975 naar Oostende. Daar werd hij al een lokale bekendheid als dj bij Radio Melinda. Zanger Paul Bruna leerde Marcel daar kennen. “Marcel was één van de ‘topdj’s’ bij Radio Melinda. Hij droeg de Vlaamse muziek in zijn hart en daarom was hij wel geliefd bij heel wat Vlaamse artiesten", vertelt Bruna. “Marcel is later beginnen rondtrekken met zijn caravan en zijn muziek. Hij draaide nog echt plaatjes. Hij was een discjockey pur sang.”

Platencollectie gestolen

Marcel verzamelde al platen van toen hij 12 jaar. Zijn collectie met 2.000 platen werd in 2017 nog gestolen uit een garage in Oostende. De act ‘DJ Marcel en Vicky’ zelf is ontstaan tijdens de eerste editie van Theater aan Zee in 2007. Er werd toen een ontmoetingsplaats gecreëerd in de wijk waar Marcel woonde en hij zou er voor de ambiance zorgen. “Ik ben voorstander van het Vlaamse lied, dus moet het je niet verwonderen dat er nogal veel Vlaamse deuntjes te horen zijn”, vertelde Marcel toen. Zijn muziek sloeg duidelijk aan, want het jaar erop stond het duo al op de Gentse Feesten. Van daar ging het zelfs naar Pukkelpop, Dranouter en het Nederlandse Lowlands, festivals die elk jaar goed zijn voor tienduizenden bezoekers.

Quote Marcel wilde zich niet laten vaccineren en daarom moesten we hen van de affiche schrappen. Ze waren nochtans echt graag gezien John Noseda, organisator Kamping Kitsch Club

Marcel was zelf verrast door het succes. “Ik ben geen ster, Vicky en ik blijven altijd onszelf. We zijn wie we zijn. En ja, die muziek is eigenlijk ook maar een uit de hand gelopen hobby”, zei hij daarover in 2014. Hij was ondertussen ook een vaste en graag geziene act op Kamping Kitsch. Marcel kwam er zelf ook heel graag. “De mensen maken er zóveel plezier, en het is een aanrader om je even op een stoel te zetten en gewoon te kijken naar de knotsgekke kledij die de mensen hebben aangetrokken”, zie Marcel daarover.

Organisator John Noseda reageert bedroefd op het overlijden. “Marcel en Vicky waren er van bij de start bij en ze waren ondertussen de echte publiekslievelingen. We zijn diep ontroerd door het overlijden van Marcel.” Het duo was er op de laatste editie niet meer bij. “Marcel wilde zich niet laten vaccineren en daarom moesten we hen van de affiche schrappen. Ze waren nochtans echt graag gezien. Als we een bevraging deden bij ons publiek wie het graag op het programma wilde, zaten Marcel en Vicky altijd in de top drie. Zijn leeftijd en persoon maakten hem echt uniek. Hij zat ook altijd neer tijdens zijn optreden, omdat hij niet goed te been was. Dat zorgde voor een speciale sfeer en hij bracht ook de nodige ambiance.”

“R.I.P. Tiësto van het levenslied”

De reacties op het overlijden tonen meteen hoe geliefd Marcel was bij het publiek. Van “R.I.P. Tiësto van het levenslied” over “Kamping Kitsch zal nooit meer het zelfde zijn” tot “Een bescheiden man en een vat vol (flauwe) grappen. Dank u om vele uren van mijn leven op te vrolijken met fijne muziek”, het zijn maar enkele van de vele lofbetuigingen aan het adres van de opmerkelijke dj.