PORTRET. Lucien Annot (47), de Oostendse bandiet die na overvallen in Bende-stijl ook zijn liefdesrivaal neerschoot met een jachtgeweer

Tim en Lana, nieuwe eigenaars van De Velodroom: “We denken na over nieuwighe­den, maar verwacht nu ook geen strandbar in het midden van de piste”

Hun passie voor fietsen bracht hen samen. In een vorig leven was Tim Poriau (34) profrenner en ook Lana Petit (27) was een tijdje actief als eliterenner. Ook nu nog speelt de fiets een belangrijke rol in hun leven, want ze runnen een zaak in Middelkerke en Knokke waar ze fietsen en go-carts verhuren. Sinds vorige maand zijn ze ook de nieuwe eigenaars van De Velodroom in Blankenberge. Wij gingen eens horen wat hun plannen zijn met deze bekende piste.