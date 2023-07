PORTRET. Als ‘koningin van Oostende’ verwierf ze een fortuin, nu kwijnt bordeeluitbaatster Angelique (61) weg in de gevangenis

Ze werd in de jaren tachtig en negentig zo rijk dat zelfs Paul Jambers een reportage maakte over haar extravagante kledij. Angelique H. (61) - de zelfverklaarde ‘koningin van Oostende’ - verdiende een fortuin als prostituee en uitbaatster van meerdere bordelen. Maar een kunstgalerij, een dubieus tweedehandswinkeltje en een drugsverslaving later blijft daar niets meer van over. Een portret van de gevallen ‘koningin’ die vandaag tegen een nieuwe celstraf aankijkt in de Brugse rechtbank. Er was nochtans een alternatief, maar dat wilde ze niet.