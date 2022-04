Pop-upsneakerwinkel Solemates verkoopt in eerste week 130 (!) paar exclusieve schoenen: “Nooit zó’n groot succes verwacht”

OostendeSinds het begin van de paasvakantie kan je in Oostende terecht bij Solemates, de nieuwe pop-upsneakerwinkel in de Madridstraat. Het loopt storm voor de exclusieve gympen van Matisse Monteyne. “Mensen komen uit alle uithoeken van het land naar hier, maar ook burgemeester Bart Tommelein kocht hier al een paar”, glundert de uitbater.

Bij Solemates kan je nog tot eind volgende week terecht voor exclusieve sneakers. “De sneakers die we hier verkopen zijn echt uniek”, vertelt Matisse Monteyne, de bedenker en uitbater van Solemates. “Daardoor komen mensen vanuit alle uithoeken van het land voor een paar sneakers. Ik kreeg zelfs al klanten uit Luik over de vloer. Zot vind ik dat!”

Online begonnen

Matisse Monteyne, die werkt als leerkracht in het Ensorinstituut in Oostende, heeft al heel lang een passie voor sneakers. “Ik wou iets doen met mijn passie en heb zo’n twee jaar geleden met een vriend de Instagrampagina ‘Solemates8400’ opgestart. Hiermee wilde ik mensen met een passie voor sneakers verbinden. Dat werd een groot succes. Toen ik te horen kreeg dat het gebouw van Felix in de Madridstraat leeg zou staan tijdens de paasvakantie, heb ik mijn kans gewaagd en een aanvraag ingediend om een pop-upwinkel te openen.”

Volledig scherm Bij Solemates kan je exclusieve sneakers kopen. © Emelyne Six

Na de Instagrampagina loopt het ook storm voor de winkel Solemates. “In een kleine week tijd heb ik al zo’n 130 paar sneakers verkocht”, glundert Matisse. “Ik had dat nooit verwacht. Ik was al blij geweest als ik 3 à 4 paar sneakers per dag had kunnen verkopen, maar dat is dus veel meer geworden. Dat toont aan dat mensen geïnteresseerd zijn in wat ik doe. Op de openingsdag stond zelfs al een tiental mensen buiten te wachten aan de deur. En zelfs burgemeester Bart Tommelein is langsgekomen om een paar te kopen. Sindsdien hebben we veel volk over de vloer gekregen.”

Livinggevoel

Wanneer je binnenstapt in de winkel, voel je al onmiddellijk die urban vibe die bij sneakers hoort. “Dat is ook de bedoeling van mijn winkel. Ik heb ervoor gezorgd dat mensen zich hier op hun gemak voelen, alsof ze in hun living zitten. Dat je de sneakers hier kan aanraken, is ook een bewust keuze. In veel andere sneakerwinkels is dat niet zo.”

Volledig scherm De sneakers worden uitgestald, zodat kopers kunnen voelen aan de stoffen. © Emelyne Six

Exclusieve print

Naast sneakers verkoopt Matisse ook zijn eigen merchandise. Zo zijn er T-shirts te vinden van Solemates en ook die doen het goed. Ze werden zo snel verkocht dat hij er alweer nieuwe moest bestellen. Je kan er ook een exclusieve cartoon kopen van de Gentse artiest Quincy. Die werd maar op 35 exemplaren gedrukt, waarvan nu nog maar drie overblijven. De laatste print wordt aan het einde van de paasvakantie geveild voor een goed doel. Een print kost 35 euro.

Volledig scherm De print die Quincy speciaal gemaakt heeft voor Solemates. Er zijn nog maar drie exemplaren beschikbaar. © Emelyne Six

Je kan ook je eigen sneakers meenemen naar de winkel en laten poetsen, pimpen en aanpassen aan je persoonlijke smaak. Zo komt Sammi Devos volgende woensdag langs bij de winkel om je sneakers te customizen met je eigen logo of idee. Ook met de basketclub van Oostende werkt Matisse samen en per verkocht paar schoenen geven ze een gratis duoticket weg voor een match naar keuze. “Verschillende basketspelers van Oostende kwamen al langs en waren heel enthousiast. Het is dus wel leuk dat de basketclub deze actie wil doen. Ook andere lokale handelaars zijn al eens langsgekomen en steunen mij volledig. Een paar ervan hebben zelfs al aangeboden om verschillende paren van onze schoenen bij hen te plaatsen en te verkopen.”

Webshop

Of Matisse hier nu mee verder wil? “Na de paasvakantie gaat de winkel voorlopig dicht. Het is dan ook een pop-upwinkel. Ik wil geen vaste winkel starten, want het moet exclusief blijven. Maar er zijn al plannen om in de zomervakantie ook iets te doen. Sowieso kunnen mensen steeds online terecht om sneakers te bestellen bij ons. Ik zal werken aan een professionele webshop.”

Volledig scherm Eén van de goedkopere paren die je in de winkel kan kopen. © Emelyne Six

Solemates is nog tot 17 april te vinden elke dag open van 10 tot 18 uur. Je kan er sneakers vinden vanaf 150 euro. Het duurste paar kost 3.600 euro en kwam er na een samenwerking tussen Nike en rapper Travis Scott.

Volledig scherm Nog tot 17 april kan je terecht bij Solemates voor exclusieve sneakers. © Emelyne Six