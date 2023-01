Pop-upsneakershop Solemates opnieuw groot succes: “Onze pronkstukken? Die bewaren we in een ijskast”

Oostende Luchthaven Oostende-Brug­ge ontvangt 370.000 passagiers in 2022: “Een mooie voorbode van 2023"

Luchthaven Oostende-Brugge heeft er een uitstekend jaar opzitten. Het afgelopen jaar reisden 369.300 passagiers via de luchthaven - dat is 67 procent meer dan vorig jaar - en opnieuw 81 procent van het aantal passagiers dat in 2019 via Oostende reisden. Ook op het vlak van cargo deed de luchthaven het opnieuw goed. Het verhandelde vrachtvolume bedroeg 51.000 ton.

3 januari