Politiezones Oostende en Kouter werken 20 jaar samen en geven inkijk op hun training

Riolerings­wer­ken Nieuwpoort­se­steen­weg liggen stil door PFAS vervuiling rond de luchthaven

Sinds enkele maanden worden in opdracht van Aquafin en Farys rioleringswerken uitgevoerd in de Nieuwpoortsesteenweg in Oostende, ter hoogte van de luchthaven. Deze werken liggen ondertussen stil tot minstens midden augustus. Er was de voorbije weken heel wat bezorgdheid bij de inwoners van Raversijde rond de werken door een mogelijke vervuiling met PFAS.