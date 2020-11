Politievrouw (39) doet pakkende getuigenis over revalidatie van acht maanden na geweld: “Medische kosten zelf moeten betalen, nog geen cent teruggezien”

VOETBAL Nog geen duidelijk­heid over herstart competitie: West-Vlaanderen wacht op Voetbal Vlaanderen, eerste nationale mikt op weekend van 16 januari

29 november Er kan nog altijd geen klare wijn geschonken worden over een datum tot heropstart van de voetbalcompetitie in de amateur en provinciale reeksen. Na het Overlegcomité van vorige vrijdag is het wel duidelijk dat een hervatting in januari zeker niet haalbaar meer zal zijn. De geruchtenmolen is intussen flink aan het draaien, waarbij zelfs gewag gemaakt wordt van een annulering van de huidige competitie.