Politierechter moet beslissen: wie was in fout bij de dood van Athena (18)? Vrachtwagenchauffeur of haar eigen vriendje?

PORTRET. Lucien Annot (47), de Oostendse bandiet die na overvallen in Ben­de-stijl ook zijn liefdesri­vaal neerschoot met een jachtge­weer

De broers Annot voerden in de jaren 1990 een waar schrikbewind in Oostende met hun ‘Bende van de Opex’. In ware Bende-stijl overvielen ze postkantoren en bankfilialen. Celstraffen van tien jaar maakten echter maar weinig indruk. Michel (52) bracht in 2010 immers zijn vriendin om het leven, terwijl recenter ook Lucien (47) in zijn oude gewoontes herviel. “Een ongeleid projectiel”, noemde een procureur hem. Een portret van de jongste van twee criminele broers, die komende week in beroep hoopt een mildere straf te krijgen voor een dubbele moordpoging op zijn ex en haar nieuwe vriend.