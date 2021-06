Politieman Steve (44) redt drenkeling 70 meter ver in woeste zee: “Ik vertrouwde op mijn zwemcapaciteiten en twijfelde geen seconde”

Oostende Oostende gaat strandkle­dij in centrum niet verbieden: “Te veel ruimte voor discussie. Wanneer is bloot te bloot?”

14 juni Oostende gaat geen strandkledij verbieden in het stadscentrum, zoals Knokke-Heist en Blankenberge. Burgemeester Bart Tommelein (Open Vld) liet de kwestie vorig jaar al juridisch onderzoeken, maar een verordening zou niet sluitend zijn omdat er te veel ruimte is voor discussie. “Wat is strandkledij? En wanneer is bloot te bloot? Mogen meisjes dan met een blote buik rondlopen? Zo beginnen we er niet aan.”