Politie zet fraudeur uit rijexamencentrum: "Hij nam al voor de 21ste keer deel aan theoretisch rijexamen”

Het opmerkelijk incident vond plaats kort na het middaguur. Enkele medewerkers van het examencentrum in Oostende zagen een 36-jarige man met z'n smartphone foto’s nemen van verschillende vragen van zijn theoretisch rijexamen, wat uitdrukkelijk verboden is door het intern reglement. De dertiger was allesbehalve een onbekende voor hen, want hij nam al voor de 21ste keer deel aan het theoretisch rijexamen. Na de betrapping kreeg de man, zoals het reglement eveneens voorschrijft, een verbod om het komende jaar deel te nemen aan het rijexamen.

De dertiger had het daar bijzonder moeilijk mee, waarop het personeel van het examencentrum de lokale politie van Oostende ter plaatse riep. De fraudeur beweerde tegenover de agenten dat een kennis hem verteld had dat foto’s maken van de vragen toegelaten is. De politie maakte hem echter duidelijk dat dat in geen enkel examencentrum het geval is. De man werd daarop naar buiten begeleid. Tegen zijn zin, want bij het buitenstappen scheurde hij zijn slecht rapport in stukken.