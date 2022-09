Politie was door onderbezetting deze zomer minder aanwezig in ontmoetingscentra. “We kunnen niet zeggen tegen mensen die dringende hulp nodig hebben dat we niet komen”

De Oostendse politie wilde de bereikbaarheid van de wijkpolitie verhogen door ervoor te zorgen dat er tweewekelijks een wijkagent aanwezig is in de ontmoetingscentra om vragen van burgers te beantwoorden. “Het tegendeel is op vandaag waar”, zegt Labens. “Mensen voelen zich in de steek gelaten. In Zandvoorde was er deze zomer bijvoorbeeld geen wijkpolitie aanwezig en de medewerkers van het ontmoetingscentra waren hiervan op voorhand niet op de hoogte gebracht. We dringen er op aan dat Oostende opnieuw zorgt voor meer aanwezigheid in de wijken.”

Personeelstekort

Volgens korpschef Philip Caestecker was er wel een permanentie in de wijkkantoren van de politie maar klopt het dat de aanwezigheid in de OC’s teruggeschroefd werd door een tekort aan personeel. We hebben dit jaar tot 31 augustus, 131 van de 163 geplande aanwezigheden gerealiseerd. Dat is een dikke 80 procent dat we aanwezig waren. Ik zal uitleggen hoe het komt dat we er op sommige momenten niet waren. Er is in november 2020 beslist om het korps uit te breiden en we zijn meteen begonnen met rekruteringscampagne. Eind dit jaar mogen we nieuwe mensen verwelkomen. Daarmee moeten we de problematiek van de onderbezetting, die overigens overal een probleem is, kunnen oplossen. Om u een idee te geven, deze zomer hebben we bij de interventiepolitie gedraaid op 78 procent van de capaciteit. Voor de wijkpolitie is dat een capaciteit van 84 procent. In de zomer is het bijzonder druk bij ons. Ik geef toch enkele cijfers mee. In juli en augustus hebben we 10.950 meldingen verwerkt, dat is om de 8 minuten een melding, dag en nacht. We hebben in dezelfde periode 7.958 interventies gedaan, dat is om de 11 minuten. De interventiepolitie is onze corebussines. We kunnen niet zeggen tegen mensen die dringende hulp nodig hebben dat we niet kunnen komen. De wijkpolitie verzorgt tijdens de zomer bovendien de helft van de shiften van de strandpolitie", aldus Caestecker.