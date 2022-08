Politie voert geluidscontroles uit op evenementen: “Geen overtredingen bij Rammstein en Ostend Beach”

De dienst Omgevingshandhaving van de lokale politie controleert regelmatig of die randvoorwaarden worden nageleefd, zodat bezoekers geen gehoorschade kunnen oplopen. Ook in juli was dat het geval. In totaal werden tijdens de eerste maand van de zomervakantie 13 evenementen gecontroleerd en daarbij werden 3 pv’s opgesteld. Opvallend: niet tijdens de optredens van Rammstein of op Ostend Beach. Daar bleek alles in orde. “We stellen vast dat de randvoorwaarden inzake geluid minder goed worden nageleefd op kleinschalige evenementen”, ziet ook korpschef Philip Caestecker. “De boetes voor overtedingen zijn nochtans niet min en kunnen oplopen tot enkele duizenden euro’s. We roepen daarom op om in het nodige te voorzien.”