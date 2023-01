Politie stelt diverse inbreuken vast bij controles aan werven

Middelkerke Brand in assisten­tie­wo­ning snel onder controle

In één van de assistentiewoningen van Duinroos in de Duinenweg in Middelkerke ontstond zaterdagmorgen brand. De brandweer had alles snel onder controle. Omdat er geen elektriciteit meer in de flat in kwestie is, werd die onbewoonbaar verklaard. “We kunnen de getroffen bewoner intern de nodige opvang bieden”, klinkt het.

15 januari