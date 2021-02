Politie roept op niet meer naar Oostende af te zakken: “De parkings zijn allemaal volzet”

oostendeHet is bijzonder druk aan de kust. Iedereen wil genieten van het eerste lentezonnetje. Op de bekende toeristische plaatsen zoals de Visserskaai, de zeedijk en de winkelstraat in Oostende is het moeilijk om afstand te houden. De meeste mensen hebben een mondmasker op en doen op zich hun best om zich aan de coronamaatregelen te houden, maar velen lijken die ook even te vergeten. Door de gesloten horeca valt het op dat mensen massaal op straat iets eten en zelfs allemaal hetzelfde werftoilet gebruiken.

Wie wil kan perfect met de nodige afstand genieten van een dagje aan zee. Op het strand zitten heel wat mensen mooi gespreid te genieten van de zon op hun gezicht terwijl de kinderen graven in het zand. Het ideale vakantiegevoel. Tahira Depuyssereyr kwam helemaal uit Henegouwen met haar twee kinderen van 7 en 9 jaar om te genieten van dat gevoel. “Ik heb even getwijfeld omdat ik wist dat het druk zou zijn, maar omdat we met de auto gekomen zijn wist ik ook dat ik meteen kan vertrekken als het niet meer veilig is.” Ze is blij dat ze toch afgekomen is. “Het is echt zalig om hier te zijn. We hebben echt een vakantiegevoel. We zijn de hele week binnen gebleven en dan is dit toch echt een verademing. We hebben wel bewust de drukke straten vermeden en hier op het strand zit er niemand in een straal van 20 meter. We mijden dus wel bewust de drukke plaatsen. Het is niet de bedoeling om te komen shoppen.”

Toch zijn er veel mensen die net wel samen naar dezelfde plaatsen trekken. Dat merkt ook burgemeester Bart Tommelein. “Het is behoorlijk druk geworden in de namiddag. We houden met de politie alles goed in de gaten. Het kan nog zijn dat de Strekdam wordt afgesloten en ook eenrichtingsverkeer op de zeedijk is een optie. Het is hier niet meer zo druk geweest sinds afgelopen zomer. Het is opmerkelijk om te zien dat mensen ondanks alle waarschuwingen toch naar dezelfde drukke plaatsen trekken. Dat komt natuurlijk door de nabijheid van het station. Ik kan wel zeggen dat er geen extra treinen mogen ingezet worden, maar als mensen nog altijd hun gratis tickets kunnen gebruiken dan weet je wel wat de oorzaak is. Wij staan daar machteloos tegenover en proberen alles ter plaatse in goede banen te leiden”, aldus Tommelein.

Ondertussen valt op dat er lange rijen staan aan zowat alle verkoopstanden waar je iets kan kopen om te eten. In een straal rond die zaken die je mensen rechtstaand of zittend op alle mogelijke plaatsen tot zelfs de gestapelde stenen op een werf. Dat is natuurlijk het gevolg van de horeca die nog altijd gesloten is. Ook de wachtrijen aan de toiletten zijn heel lang, waardoor zelfs werftoiletten gebruikt worden. Hier is er echter niemand aanwezig om ervoor te zorgen dat er hygiënische maatregelen genomen worden.

Het is afwachten hoe de uittocht vanavond in het station zal verlopen. De politie heeft intussen ook opgeroepen niet meer naar Oostende af te zakken.

Andere badplaatsen

Volgens de druktebarometer van Westtoer is het op dit moment, zaterdagnamiddag, vooral druk op de Zeedijk in Koksijde en in Nieuwpoort-Bad. In De Panne is het gezellig druk net zoals in Middelkerke, De Haan en Wenduine. Er zijn ook nog heel wat rustige plekjes aan zee zoals Sint-Idesbald, Oostduinkerke en Westende. De drukte aan de kust check je hier.

