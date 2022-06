Politie pakt gevaarlijke verkeerssituatie aan werf aan

Westende VillaVip op komst in Westende

Binnen afzienbare tijd komt er een VillaVip in Westende. VillaVip is een kleinschalige zorgwoning voor tien volwassenen met een verhoogde zorgnood onder toezicht van een warm zorgkoppel. Om de zoektocht naar bewoners en zorgkoppel te starten, organiseert VillaVip een infomoment in centrum De Branding op donderdag 16 juni om 19.30 uur.

13 juni