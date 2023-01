Politie Oostende zet in 2023 verder in op controles van werven en dat is nodig, zo blijkt uit cijfers

OostendePolitie Oostende controleerde in 2022 maar liefst 251 werven. Hoog nodig zo blijkt, want slechts 41% van de werven bleek volledig in orde. De controles en de signalisatie aan werven blijven hoog op de agenda staan en zullen in 2023 verder opgevoerd worden.

Een veilige doorgang voor (zwakke) weggebruikers én veilige werven. Dat is de insteek van de controleacties die een prioriteit vormen in het zonaal veiligheidsplan van de lokale politie Oostende. In 2020 startte de politie met sensibilisering en waarschuwingen. Aannemers werden gewezen op de reglementering en de signalisatie van hun werven. Vanaf einde 2020, begin 2021 maakte sensibilisering plaats voor handhaving.

“De controles op en naast de werven blijken meer dan noodzakelijk”, bevestigt korpschef Philip Caestecker. “Wanneer bij werken geen duidelijke signalisatie is voorzien, is het voor (zwakke) weggebruikers onveilig om zich in het verkeer te begeven. De resultaten liegen er dan ook niet om. 30% van de gecontroleerde werven in 2022 ontving onmiddellijk een proces-verbaal, 48% ging beperkt in de fout en kreeg een waarschuwing. Slechts 41% van de werven was volledig conform de reglementering en/of vergunning.” Op die manier kregen 121 aannemers een waarschuwing en 27 een proces-verbaal. 103 aannemers bleken volledig in orde.

Zowel grote als kleine werven kunnen zich aan een controle verwachten. Of het nu voor het plaatsen is van een container op de openbare weg, een stelling tegen een gevel of een grote bouwwerf... Werken die het verkeer kunnen hinderen, moeten in de nodige signalisatie voorzien. Het is de verkeersdienst van politie Oostende die zich specialiseerde in de materie en de controles uitvoert.

“Veiligheid zowel in als rond werven, kan niet genoeg benadrukt worden”, gaat burgemeester Bart Tommelein verder. “Werven in het centrum bijvoorbeeld, waar veel passage is, vragen een veilige doorsteek. Maar ook buiten het centrum verwachten we dat alles volgens de regels van de kunst verloopt. Als stadsbestuur hebben we hier een prioriteit van gemaakt. In een stad als Oostende zijn er veel werken. Verkeersveiligheid primeert in onze stad en dus hanteren wij ook hier een lik-op-stukbeleid, wie niet aan de reglementering voldoet, wordt beboet.”

