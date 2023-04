Politie Oostende vanaf nu ook te volgen op Twitter

De politiezone was al actief op Instagram, Facebook en LinkedIn, maar nu dus ook op Twitter. “Hiermee is een nieuw deeltje van de communicatiepuzzel gelegd”, zeggen woordvoerders Eline Goeminne en Timmy Van Assche. “Als politiezone willen we zo goed en zo breed mogelijk communiceren, zowel proactief, sensibiliserend als in geval van dringende boodschappen en eventuele rampen. Daar komt een Twitter-account nu verder aan tegemoet. Zo linkten we al naar de verkeersmaatregelen in aanloop naar en tijdens de Europese ‘North Sea Summit’, die op maandag 24 april gepland staat.” Het kanaal ‘Lokale Politie Oostende’ kan je volgen via de gebruikersnaam @PZOostende.