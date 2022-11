Politie Oostende onderzoekt reeks koperdiefstallen: “Onze koperen afvoerbuizen werden gewoon van de muur getrokken”

Is er een bende aan het werk die het gemunt heeft op koper? Daarvoor is het te vroeg om conclusies te trekken. Vast staat wel dat er tussen 28 oktober en 14 november vijf koperdiefstallen zijn aangegeven bij de politie in Oostende. “Onze koperen afvoerbuizen zijn gewoon van de muur getrokken en gestolen”, vertelde het laatste slachtoffer daar over.

“De feiten vonden verspreid over Oostende plaats: één in het stadscentrum, in Raversijde, twee in Mariakerke en nog een geval in Stene”, zegt politiewoordvoerder Timmy Van Assche. “In drie van de vijf gevallen werden regenbuizen aan gevels ontvreemd, in één dossier gaat het om nutsleidingen en in nog een zaak over sierstukken. Voor alle feiten deed de politie de nodige vaststellingen en zijn processen-verbaal opgesteld. Onze diensten voeren volop onderzoek. Wanneer buurtbewoners verdachte gedragingen opmerken, raden we ze aan om meteen de politie te contacteren.”