Politie Oostende klist twee dealers op enkele uren tijd

Congé Cultuur laat je proeven van verschil­len­de culturen in Oostende

FMDO brengt de hele zomer lang creatieve workshops, activiteiten en proeverijen naar O.666 in Oostende tijdens Congé Cultuur. FMDO-vrijwilligers en lidverenigingen met een migratieachtergrond leggen je deze zomer graag in de watten. Eten om je vingers bij af te likken en tot slot een dans- en / of zangoptreden, modeshow en veel meer.