Politie Oostende blikt met ruim 200 interventies terug op drukke tropische dag

Het bijzonder warme weer zorgde dinsdag, zowel overdag als ’s nachts, voor een grote drukte bij de politie. Zo voerden de patrouilles tussen 7 uur dinsdagochtend en 7 uur woensdagochtend precies 208 tussenkomsten uit van allerlei aard, zoals vermiste badgasten, nachtlawaai, openbare dronkenschap en schermutselingen verspreid over het grondgebied. Het zwaartepunt lag overduidelijk tussen 13 en 1 uur met maar liefst 149 interventies. Zo werd in vroege avond de drenkelingprocedure vier keer opgestart in samenspraak met de strandredders, brandweer en het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum. Allemaal kenden ze een goeie afloop.

“De toeristische drukte en extreme warmte zorgden voor uitdagende werkomstandigheden. Begin er maar aan: in een loden hitte en zware politie-uitrusting van de ene hulpoproep naar de andere hollen. Maar we zijn op alle mogelijke scenario’s voorbereid, of het nu putje winter of hartje zomer is. Onze mensen hielden dan ook het hoofd koel en stonden paraat om tussen te komen waar nodig. Ook al is het onze job, dit verdient een woord van appreciatie”, blikt waarnemend korpschef Hannelore Hochepied tevreden terug. “Dit alles sterkt ons vertrouwen met het oog op de komende drukke vakantieweken. De uitstroom van toeristen verliep vlot, de drukte van de shifts lag op andere fronten.”