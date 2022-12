Politie Oostende betrapt tal van beschonken bestuurders tijdens feestdagen: “Gevolgen kunnen voor alle partijen héél zwaar zijn”

Oostende RESTOTIP. Café Botteltje in Oostende, vermaard om zijn ‘bierge­rech­ten’: “Heerlijke stoverij met Westmalle Dubbel”

Al bijna 40 jaar is Café Botteltje een vaste waarde in de Oostendse binnenstad. De zaak is vooral gekend voor zijn bijna 300 bieren, maar herbergt ook een goeie keuken, met knipoog naar het gerstenat. Die biergerechten van James Desimpelaere wilden we graag nog eens uittesten.

24 december