Politie moet gemoederen bedaren na verkeersongeval in Oostende

voetbal jupiler pro league Dominik Thalhammer (KV Oostende) over dubbele confronta­tie met Union: “We zullen kansen krijgen”

Union wipte KV Oostende dan wel uit de beker (2-1), voor de Kustboys brandt de lamp in de competitie. De prestatie tegen de vicekampioen was zonder meer bemoedigend. “De jongens geloven in dit spelsysteem”, blijft ook trainer Dominik Thalhammer optimistisch.

22 december