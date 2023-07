Politie maakt zich op voor festival Ostend Beach: "Drugscontroles zijn niet uitgesloten”

Politie betrapt automobi­list (43) twee keer in uur tijd dronken achter stuur

Een 43-jarige man werd vrijdagnacht twee keer betrapt op dronken rijden in Oostende. De eerste keer speelde hij zijn rijbewijs kwijt. De tweede keer nam de politie zijn wagen af. De man zal zich later nog in de politierechtbank moeten verantwoorden.