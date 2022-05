Politie kan fietsendief in de boeien slaan

Oostende Renovatie­wer­ken aan IJsland­vaar­der Amandine zijn gestart

In Oostende zijn de restauratiewerken aan het schip Amandine van start gegaan. Naast de noodzakelijke herstellingen op het dek, wordt het schip geschilderd. De drooglegging van de IJslandvaarder Amandine dateert al van het jaar 2000. Het schip is na 22 jaar in slechte staat en was dringend aan herstelling toe. Het einde van de werken is voorzien eind november 2022.

24 mei