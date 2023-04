Politie-inspecteur loopt marathon voor goede doel: "Eigen tijd scherp stellen én geld inzamelen voor Kinderkankerfonds

Zie de muren in Oostende tot leven komen: hier zijn The Crystal Ship-kunste­naars tijdens de paasvakan­tie aan het werk

De ‘street artists’ van kunstenfestival The Crystal Ship in Oostende gaan vanaf dit weekend aan de slag. Op het einde van de paasvakantie zijn alle werken klaar, maar wie de artiesten graag eens live wil bewonderen, kan de komende twee weken al de muren tot leven zien komen. Nee, ze werken natuurlijk niet allemaal ‘nine to five’ Maar op deze vijf plaatsen heb je veel kans om een bekende straatkunstenaar in actie te spotten.