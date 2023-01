Politie haalt dronken vrouw met kind in auto uit verkeer

Bredene Bredene huldigt carnavals­or­de Dunekeuns voor 3x11-jubileum

Omdat het getal 11 in carnavalsmiddens heilig is, werd de carnavalsorde Dunekeuns het voorbije weekend ontvangen in het gemeentehuis van Bredene want de vereniging bestaat 33 jaar ofwel 3 keer 11 jaar.

8 januari