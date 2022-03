Politie haalt drie vechtersbazen uit elkaar in Leopoldpark

Middelkerke/Kust Vorig jaar bijna 280 explosie­ven onschade­lijk gemaakt aan Vlaamse Kust, Middelker­ke koploper met 326 interven­ties

In 2021 werden bijna 280 explosieven onschadelijk gemaakt aan de kust. “Dat is het hoogste aantal in de voorbije vijf jaar”, zeggen volksvertegenwoordiger Peter Buysrogge (N-VA) en provincieraadslid Kurt Himpe (N-VA) op basis van informatie van federaal minister van Defensie Ludivine Dedonder. Tijdens de voorbije vijf jaar was Middelkerke koploper met 326 interventies.

22 maart