Politie doet een van grootste cocaïnevangsten in jaren in Oostende: “Zo treffen we dealers waar het pijn doet”

Dat de politie van Oostende sterk inzet op de drugsproblematiek en het vatten van dealers, is al langere tijd duidelijk. Begin dit jaar nog werden vijf dealers opgepakt bij een grote politieactie in het Leopoldpark - waar sprake was van een probleem rond drugs. Alle ingangen werden afgezet en er gebeurde een volledige ‘sweeping’ van het park. In 2022 stelde de politie 99 processen-verbaal op in het Leopoldpark. Daarvan had ongeveer een derde met drugs te maken.