Politie controleert 24 taxi’s: één chauffeur onder invloed, andere speelt nummerplaat kwijt

Nummerplaat kwijt

Taxichauffeurs moeten een medisch onderzoek ondergaan om hun beroep te mogen uitoefenen. Bij één persoon was die keuring verlopen. Hij kreeg een proces-verbaal. Een andere kreeg die dan weer omdat zijn wagen niet vergund was. De politie nam daarom ook de nummerplaat in beslag.

Tot slot hield de politie ook de machtiging van drie chauffeurs in omdat de taxi niet was aangesloten op de centrale rittendatabank. Want dat is een Vlaamse verplichting. Daarnaast kregen ook enkele chauffeurs een boete omdat er in de taxi gerookt werd of omdat er geen verbandkist of brandblusapparaat aan boord was.