Politie blust opstootje na aanrijding tussen wandelaar en gocart

MIJN DORP. Guido De Greef (68) over zijn Bredene: “Doe mij maar een strandwan­de­ling, maar dan liefst in de winter”

Guido De Greef (68) is gepensioneerd na een lange carrière bij de rijkswacht en de politie van Oostende, maar hij zit allesbehalve stil. Hij is voorzitter van een kunstkring én van de Fietsersbond in Bredene, vrijwilliger in een school en daarnaast ook nog de geestelijke vader van Prikkebreintje. Hij groeide op in Oostende, maar woont al twintig jaar in Bredene. Daar leerde hij alle mooie plekjes kennen.