Politie blikt tevreden terug op Ostend Beach: “Incidenten waren op één hand te tellen”

TV STREAMING­TIP. ‘Three Pines’: niets is wat het lijkt, ook niet in Canada

Staat donderdag voor jou gelijk aan spanning en suspense? Dan heeft Streamz met ‘Three Pines’ een ideale reeks in de aanbieding. Het verhaal - dat werd gebaseerd op de romanreeks van Louise Penny - draait rond een resem mysterieuze moorden in Three Pines, een ogenschijnlijk idyllisch stadje in Canada.