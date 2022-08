Politie betrapt verschillende bestuurders op gebruik van gsm achter het stuur

Het gaat om gevallen die allemaal los van elkaar staan. Tijdens patrouilles van Politie Oostende werden verspreid over de dag zowel in de Hennepstraat, Torhoutsesteenweg als Waterleliestraat chauffeurs betrapt op het gebruik van een gsm tijdens het besturen van het voertuig. De drie bestuurders moesten allemaal een onmiddellijke inning van 174 euro betalen. Voorheen lag dat op 116 euro, maar het bedrag werd dit voorjaar in heel het land opgetrokken. “Controles op gsm-gebruik achter het stuur zijn ingebed in onze reguliere werking”, duidt Timmy van Assche van Politie Oostende. “Eigenlijk is het simpel: een smartphone gebruiken tijdens het rijden, is levensgevaarlijk voor zowel de bestuurder als andere weggebruikers. Studies tonen een duidelijke link aan tussen ongevallen en gsm-gebruik achter het stuur. Dat sms’je of telefoontje kan echt wel even wachten. Moet je toch dringend bellen? Koop een carkit of zet je voertuig aan de kant. Want behalve als je geparkeerd bent, mag je als bestuurder geen mobieltje achter het stuur in je handen hebben.”