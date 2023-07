Politie betrapt automobilist (43) twee keer in uur tijd dronken achter stuur

Dure horloges blijken in werkelijk­heid 10 euro waard: nietsont­zien­de oplichter licht bejaarde mannen op

Twee bejaarde mannen uit Oostende en Nieuwpoort zijn vorig jaar geviseerd door een Italiaanse oplichter uit Grimbergen. R.D. (51) vroeg hen honderden euro’s voor horloges, die in werkelijkheid amper een habbekrats waard waren. Bij één slachtoffer maakte hij misbruik van z’n zwakke gezondheid en slaagde hij dan ook in z'n opzet. En dat was niet de eerste keer, zo bleek ook uit het luxeleven dat de oplichter leidde.