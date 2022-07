Politie bereidt zich voor op Ostend Beach en waarschuwt: “Specifieke drugscontroles aan ingang zijn zeker mogelijk”

“Eerst en vooral roepen we feestvierders op om met het openbaar vervoer en de fiets naar het festivalterrein te komen. Nabij de site op het Klein Strand, meer bepaald het Zeeheldenplein, is bijvoorbeeld een extra fietsenstalling geplaatst. Het train-, tram- en busstation ligt ook binnen wandelafstand en vanuit Oosteroever is er de overzetboot”, roept korpschef Philip Caestecker op. “We raden af om met de auto te komen, gezien er geen grote invalswegen van en naar het festival zijn. Wie toch met de auto komt, parkeert die op de randparkings.”

Drugscontroles

De politie stuurt ook meteen een duidelijke waarschuwing uit. Het is namelijk mogelijk dat er specifieke drugscontroles plaatsvinden aan de toegangscontrole. “De drang om te feesten na jaren van corona-ellende is groot – dat begrijpen we –, maar druggebruik of -verkoop is volstrekt uit den boze. We voeren daarin een zero tolerance-beleid in een goeie verstandhouding met de organisatoren. Overigens, de voorbije edities leren dat er zich elk jaar steeds minder drugsfeiten voordoen. Onze mensen zijn niet ter plaatse om de bezoekers te ambeteren, maar om ervoor te zorgen dat iedereen aangenaam en veilig kan feestvieren. Dat geldt niet alleen voor Ostend Beach, maar voor alle festivals”, besluit de korpschef.