Pijlen in Oostende tonen de weg naar Monaco, Banjul en Ostende in Argentinië

“Via onze stedenbanden brengen we andere culturen dichter bij de Oostendenaars. We leren ook van elkaar omdat de drie steden veel gelijkenissen hebben”, reageert schepen Mens en Milieu Silke Beirens (Groen). “Met de nieuwe richtingsaanwijzers op strategische plaatsen in de stad maken we een extra verbinding met onze zustersteden. De oudste samenwerking is die met Monaco die dateert van 1958. Toen huldigde het toenmalige prinsenpaar prins Rainier en prinses Grace het Monacoplein en het Feestpaleis in. De stedenband met de Gambiaanse hoofdstad Banjul is twintig jaar oud. Twee jaar terug ontstond de samenwerking met Ostende in Argentinië.”