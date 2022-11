Pedofiele zestiger krijgt celstraf nadat brief met foto's van kinderen in verkeerde brievenbus valt

Lombardsijde Robert en Tamara van De Sterre nemen afscheid van café met pannenkoe­ken­fes­tijn: “Het is leuk om op deze manier te eindigen”

Na 17 jaar komt het einde in zicht voor Robert en Tamara. Ze nemen na al die jaren afscheid van café De Sterre in Lombardsijde en worden opgevolgd door een nieuw koppel, Frank Schoeters en Christiaan Corveleyn, die feestelijk werden voorgesteld tijdens hun jaarlijkse pannenkoekenfestijn voor het goede doel. “We zullen niets veranderen aan het café want het is zo geliefd hier in het dorp”, laten Frank en Christiaan weten.

13 november