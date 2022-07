Paulusfeesten zijn dit jaar helemaal terug met extra decoratie, een steigerhuis en eerbetoon aan Arno: “Deze editie moet opnieuw knallen”

OostendeVan 9 tot en met 15 augustus vinden de 49ste Paulusfeesten plaats. Dit jaar mag het stadsfeest weer verlopen zoals vóór de coronapandemie. Zeven dagen lang staan het Sint-Petrus- en Paulusplein en het Paulusplein in het teken van muziek, animatie en sfeer. “Na twee jaar coronamiserie zetten we plezier maken, dansen en samen komen weer centraal”, zegt Mario Panesi, coördinator van de Paulusfeesten.

De Paulusfeesten zijn terug en dit keer met opnieuw een volledige editie. Huisontwerper Bart ‘Seamoose’ Simoens zorgde opnieuw voor de affiche. In navolging van de zeewezens die de affiches de voorbije jaren sierden, is het dit jaar de beurt aan een nieuw dier: Walle de Kwalle. Dit zal ook de mascotte worden van deze editie en de kwal zal ook een prominente plaats krijgen in de aankleding van de Paulusfeesten.

Steigerhuis met bar

Ook in deze editie pakken de Paulusfeesten uit met enkele nieuwigheden. Dit jaar wordt heel wat aandacht besteed aan de aankleding van het feestterrein om de mensen terug het wow effect te bezorgen. “Er zal meer decoratie te zien zijn op de pleinen en er komt een steigerhuis op het Petrus- en Paulusplein dat zal dienst doen als eyecatcher en DJ-booth”, zegt Mario. “Het steigerhuis zal onder meer een cocktailbar herbergen. Voor het huis zal ook een enorm terras gebouwd worden waar kan worden gedanst op de beats van de DJ’s en een cocktail kan gedronken worden. Met deze eyecatcher willen we ook de Oostendse toetsen nog eens extra in de verf zetten.”

Quote Deze Paulusfees­ten sluiten we af met een eerbetoon aan Arno, de grootste Oostendse artiest aller tijden Mario Panesi, Coördinator Paulusfeesten

Eerbetoon aan Arno

Deze editie van de Paulusfeesten zal voor jong en oud zijn. Het programma is dan ook heel divers. Van elektronische muziek en popmuziek tot ska, surf en rock, er zal voor iedereen wat wils zijn. Zo komen diMaro en Ilsen & Verhulst om een feestje te bouwen, maar ook Praga Khan komt langs tijdens hun afscheidstour. Nog op het programma zijn De Dolfijntjes, The Whodads, Les Barbeaux, een Prince tribute door Beautiful Strangers en zoveel meer. “Deze Paulusfeesten sluiten we af met een eerbetoon aan Arno, de grootste Oostendse artiest aller tijden waarvan we eerder dit jaar afscheid moesten nemen. Op maandag 15 augustus brengen we, onder leiding van Serge Feys die jaren de vaste toetsenist was van Arno en samen met onder andere Axl Peleman, Roland, Stijn Meuris, Johannes Verschaeve, Pierre Goudesone en nog enkele special guests, vrienden en oudgedienden, een eerbetoon aan deze prachtige man en zijn repertoire”, vertelt Mario.

Een feest voor iedereen

De Paulusfeesten zijn ‘een feest voor iedereen’. Zo trachten ze met hun acts ook een betere afspiegeling van de samenleving op hun podium te brengen: meer vrouwen, meer culturen, meer stijlen. “Maar we willen ook de gevestigde waarden niet vergeten dus gaan we voor acts over al de generaties heen met roots van over de hele wereld. Dit kan tot eclectische combinaties leiden, maar saai wordt het nooit!, laat Mario weten. “Ook voor de kleintjes zal er heel wat te doen zijn, want de Paulusfeesten zijn meer dan ooit ook een familiefestival. Dagelijks zorgt het team van kinderanimatie voor de tofste activiteiten voor de allerjongsten aan de hippe caravan op het Pauluspleintje. Van spelletjes, kindergrime, kinderdisco tot strandbloemen maken en knutselen.”

Naast het feit dat de Paulusfeesten ‘een feest voor iedereen’ is, zijn ook diversiteit en lokale verankering twee belangrijke pijlers. “Zoals elk jaar programmeren we meer dan een dozijn acts met Oostendse artiesten. Zo staan er de avond van het eerbetoon aan Arno alleen maar Oostendse acts op ons hoofdpodium”, zegt Mario. “Ook op alle andere avonden zal je jonge Oostendse acts op het Pier & Pol vinden. We vinden het belangrijk om hen speelkansen te geven maar ook te tonen dat ze het waard zijn om in eigen stad op een groot podium te spelen. Ze zijn de toekomst en het ziet er met deze bands zeer rooskleurig uit. Arno zou het - denken we - niet anders gewild hebben.”

Naast de talloze acts op de verschillende podia is er uiteraard ook straattheater op de Paulusfeesten. De Paulusfeesten zonder straattheater is als een circus zonder clown. Deze editie wordt dan ook weer flink opgevrolijkt met humor, clownerie, acrobatie en animatie. Met het thema ‘Vis’ als rode draad mag je je verwachten aan een vloedgolf van bizarre zeewezens. Verslik je dus niet in je bier als je een vijf meter lange vis of robotvis ziet passeren. Ook tal van andere onvergetelijke acts passeren de revue, zoals een spectaculaire battle op rolschaatsen, een ware boksmatch op Pier & Pol en straffe circustoeren op een fiets.

Herbruikbare bekers

Naast de nieuwigheden in programmatie en de aankleding van de Paulusfeesten zijn er ook organisatorisch een aantal nieuwigheden. Zo streeft de Paulusfeesten ook naar minder afval en meer duurzaamheid. “Dit jaar kiezen we vastberaden voor herbruikbare bekers”, zegt Mario. “Ook dit jaar betalen we alle hapjes en drankjes digitaal. Het cashless project dat de Paulusfeesten vorig jaar voor de eerste keer opgestart heeft zetten we verder.”

De Paulusfeesten vinden plaats van 9 tot en met 15 augustus op het Petrus- en Paulusplein en zijn volledig gratis. Meer info en het volledig programma kan je terugvinden op paulusfeesten.be.

