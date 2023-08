Paulusfeesten blikken terug op geslaagde editie met 110.000 bezoekers: “Vernieuwingen wierpen hun vruchten af”

Eerste zonnige dag aan zee... en meteen half zoveel kinderen verloren gelopen als in heel juli

Hoe ze aan de kust herkennen dat de zomer in het land is? Aan het aantal verloren gelopen kinderen. Door het aanhoudende regenweer waren er dat in juli ‘amper’ 208. Op donderdag 10 augustus alleen al – de eerste zonnige dag sinds lang – waren er dat ongeveer 100.